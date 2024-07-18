القادسية السعودي يضم هداف الدوري الأوروبي

أعلن نادي القادسية السعودي عن صفقة من العيار الثقيل حيث نشر خبر انتقال المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ إلى صفوف النادي، قادماً من مرسيليا الفرنسي، وفقاً لما أعلن الناديان.

ورحّب النادي السعودي بانضمام المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً عبر فيديو على حسابه على إنستغرام قال فيه "احموا شباككم، الفهد الأسود هنا".

أما مرسيليا، فشكر لاعبه السابق عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بالقول "مُبتسم دائماً ويعمل بجدّ"، مضيفاً "تألق بموهبته خلال موسم 2023-2024".

وعلى الرغم من الموسم المُخيّب للآمال للنادي الفرنسي بحلوله ثامناً في الدوري المحلي، إضافة إلى تغييرات عديدة في مدربيه، إلا أن المهاجم الغابوني ساهم بـ41 هدفاً، مسجّلاً 30 وصانعاً 11 في جميع المسابقات.

كما كسر الرقم القياسي وبات الهداف التاريخي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) برصيد 34 هدفاً، بعدما سجل 10 في الموسم الماضي، ليتمّ اختياره أفضل لاعب في المسابقة.

والتحق أوباميانغ بمرسيليا عام 2023، قادماً من تشلسي الإنجليزي، لتعويض مهاجم مخضرم آخر هو التشيلي ألكسيس سانشيس الذي عاد إلى إنتر الإيطالي بعد أن أمضى عاماً واحداً في الفريق الفرنسي.

ومن المفترض أن يُعوّض مرسيليا رحيل الغابوني بالتعاقد مع الإنجليزي مايسون غرينوود الذي وصل الأربعاء مساءً إلى مدينة الجنوب الفرنسية لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله.

لكن وصول الجناح الإنجليزي من مانشستر يونايتد أثار الجدل سلفاً على خلفية إيقافه عام 2022 بعد اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على شريكته، وهي اتهامات سقطت لاحقاً.