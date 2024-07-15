لامين جمال يحطم رقما قياسيا للأسطورة بيليه صمد 66 عاما

كسر النجم الإسباني الصاعد بقوة لامين جمال رقما قياسيا للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإنجليزي اليوم في نهائي "يورو 2024:.

ودخل لامين جمال أساسيا في مواجهة إنجلترا ليصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم، يشارك في مباراة نهائية لبطولة دولية كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم)، وذلك بعمر 17 عاما ويوم واحد، محطما الرقم المسجل باسم بيليه، والذي خاض نهائي كأس العالم 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما.

وحقق لامين جمال عدة أرقام قياسية في "يورو 2024"، حيث أصبح بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

كما أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم بيليه أيضا في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما).