برشلونة في ورطة بسبب نيكو ويليامز

أعرب رئيس نادي أتلتيك بلباو، جون أوريارتي، عن انتقاده لـ"الإفراط في الأسئلة غير المنضبطة" التي تعرض لها لاعب الفريق، نيكو ويليامز، خلال معسكر المنتخب الإسباني في بطولة "يورو 2024". كما عبر عن استيائه من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لعدم قدرته على حماية اللاعب.

وقال أوريارتي في رسالة رسمية نشرها في ملعب سان ماميس خلال مؤتمر صحافي لتقديم ألبارو جالو وأندوني جوروسابيل كلاعبين جديدين في صفوف الفريق: "نيكو لاعب ملتزم للغاية مع أتلتيك بلباو، وقد تعرض لهجوم من الأسئلة حول مستقبله بشكل مبالغ فيه وغير منضبط بينما كان منضماً للعب في بطولة "يورو 2024" مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي لم يتمكن من حمايته في رأينا".

وأضاف أوريارتي أن: "الاحترام بين جميع الفاعلين، في عالم كرة القدم "هو أساس جوهري".

وأكد على أن أتلتيك بلباو، "لا يهدف إلى الضغط علناً على لاعبي الأندية الأخرى لمحاولة ضمهم".

وتابع: "يتطلع أتلتيك بلباو إلى أقصى حد، دون حدود، نحن نظهر أن لدينا مشروعا جذاباً للغاية وفائزاً للاعبينا ومدربنا، والدليل على ذلك أننا جددنا عقود لاعبين مثل أوناي سيمون، حتى عام 2029، أو داني فيفيان، حتى عام 2031، وقد وقع نيكو العام الماضي حتى عام 2027".

وأردف: "كما التزم لاعبون مطلوبون في السوق بعقود طويلة الأمد مثل أويان سانشيت، وبينيات برادوس، وخولين أجيريزابالا، أو أيتور باريديس".

وأكد أيضاً: "أن أتلتيك بلباو مؤهل اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً للحفاظ على لاعبين من هذا الطراز، بما في ذلك نيكو ويليامز". واختتم قائلا: "ستكون هذه إشارتي الوحيدة إلى هذا الموضوع".