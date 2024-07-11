يامال في «يورو 2024».. أسطورة في عمر 16 سنة

يسير النجم الإسباني الواعد لامين يامال بخطى ثابتة نحو وضع اسمه ضمن عظماء كرة القدم في المستقبل، بعد توهّجه في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). وأحرز يامال هدفاً مذهلاً خلال فوز إسبانيا 2-1 على فرنسا في نصف النهائي من المسابقة القارية أول من أمس، ليضع نفسه أمام أسطورة الساحرة المستديرة البرازيلي الراحل بيليه.

وبعدما قدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال مشواره مع إسبانيا، سدد يامال الكرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى فرنسا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ليسجل هدف التعادل لمنتخب «الماتادور». وفي سن 16 عاماً و362 يوماً، أصبح يامال أصغر هداف على الإطلاق في بطولتي أمم أوروبا وكأس العالم. وتفوق يامال على السويسري، يان فونلانثين، صاحب الرقم القياسي السابق كأصغر هداف في أمم أوروبا، وكذلك على بيليه، أصغر هداف في تاريخ المونديال.

ويستعد يامال للاحتفال بعامه 17، السبت المقبل، لكن الاحتفالات الحقيقية ربما تأتي في اليوم التالي إذا رفعت إسبانيا كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في حال فوزها بالمباراة النهائية والتي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين.

وقال يامال في تصريح صحافي، بعدما فاز بجائزة رجل المباراة أمام فرنسا: «جئت إلى هنا للفوز بجميع المباريات حتى أتمكن من الاحتفال بعيد ميلادي هنا في ألمانيا مع جميع زملائي في الفريق». وأضاف: «إنه الحلم الذي أصبح حقيقة. إنني سعيد لأننا وصلنا إلى النهائي، لكننا لم نقم بعد بالشيء الأكثر أهمية، وهو الفوز باللقب». ويسعى منتخب إسبانيا للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجاً بأمم أوروبا، الذي يتقاسمه حالياً مع المنتخب الألماني بثلاثة ألقاب.

وتحدث النجم الصاعد عن هدفه في فرنسا قائلاً: «كنت أهدف للزاوية العليا بالضبط حين أطلقت تسديدتي وهو ما جعلني أشعر بسعادة بالغة. أحاول ألا أفكر كثيراً في ما يحدث. أرغب فقط في الاستمتاع بنفسي ومساعدة الفريق».

مهاجم برشلونة الإسباني هو أصغر لاعب على الإطلاق يلعب في أمم أوروبا، بعد أن أصبح العام الماضي أصغر لاعب يتمكن من التسجيل لإسبانيا في عمر 16 عاماً و57 يوماً خلال فوز الفريق 7-1 على جورجيا، علماً بأنه ظهر للمرة الأولى مع الفريق الكتالوني في سن 15 عاماً.

مبابي يعترف بسوء أدائه في البطولة الأوروبية

أقرّ قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بأن فريقه «لم يقم بما يكفي» في الخسارة أمام إسبانيا 1-2، مشيراً إلى أنه محبط من الأداء المخيّب. وقال اللاعب المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني، في تصريح صحافي: «لم نقم بما يكفي للتأهل إلى النهائي. إسبانيا لعبت أفضل منا، استحقوا بلوغ النهائي ونحن سنعود إلى المنزل».

ولم تُسجّل فرنسا سوى أربعة أهداف في البطولة، من بينها هدفان عكسيان.