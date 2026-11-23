يسعى كل من ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15) وباريس سان جرمان الفرنسي بطل العامين الأخيرين إلى فوزه الخامس تواليا في مسابقة دوري ابطال أوروبا، عندما يستضيفان أيندهوفن الهولندي وروما الإيطالي الثلاثاء والأربعاء تواليا الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات في الجولة الخامسة.

وحقق الناديان الملكي والباريسي العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية ويتقدمان بفارق نقطتين عن أرسنال الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي والذي ينتظره اختبار صعب أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء.

كما يتقدمان بفارق ثلاث نقاط أمام كوكبة من تسعة فرق في مقدمتها برشلونة الإسباني الذي يحل ضيفا على صباح الأذربيجاني، وليفربول ومانشستر سيتي الانجليزيان اللذان يواجهان كلوب بروج البلجيكي ونابولي الايطالي تواليا.

مدريد مرشح فوق العادة

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة علامته الكاملة، عندما يستضيف أيندهوفن الذي يعاني لفرض نفسه قاريا رغم هيمنته المحلية.

واحتاج ريال مدريد إلى الدقائق الأخيرة لقلب تأخره أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 2-1 في الدوري السبت، ممددا سلسلة انتصاراته إلى تسعة متتالية في مختلف المسابقات، ما يضع "ميرينغي" في موقع جيد للتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ومع ذلك، يبقى استقبال سبعة أهداف في تلك المباريات مصدر قلق لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ورغم بعض الهشاشة الدفاعية، نجح في إعادة ملعب سانتياغو برنابيو إلى وضعه كحصن منيع، بعدما فاز في جميع مبارياته الرسمية الثماني عليه هذا الموسم.

أما أيندهوفن، متصدر الدوري الهولندي، فسجل 16 هدفا في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (3 انتصارات)، لكنه لم يتمكن من نقل هذا التألق الهجومي إلى الساحة الأوروبية هذا الموسم (فوز واحد، تعادل واحد، وهزيمتان).

وسجل فريق المدرب بيتر بوش ثلاثة أهداف فقط في دوري الأبطال، ويبدأ هذه الجولة وهو بالكاد داخل المراكز الـ24 الأولى، بعد خسارته أمام كلوب بروج 1-2 في الجولة الرابعة.

سان جرمان لمواصلة الانتصارات

يدخل سان جرمان مواجهته أمام روما وهو في سلسلة انتصارات لافتة أمام فريق يعاني منذ فترة طويلة من صعوبات خارج أرضه في المسابقة.

وفاز النادي الباريسي، الساعي إلى لقبه الثالث تواليا، في جميع مبارياته الأربع ضمن مرحلة الدوري، فيما تعكس سهولة انتصاراته حصيلته البالغة 20 هدفا، وهو رقم قياسي لأي نادٍ خلال أول أربع مباريات في دور المجموعات أو مرحلة الدوري من المسابقة.

ويبلغ الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال مرحلة كاملة من هذا الدور 28 هدفا، ويبدو من الصعب تصور فشل الفريق الباريسي في تحطيمه.

كما يواصل سلسلة من 12 انتصارا متتاليا في المباريات الرسمية و14 مباراة متتالية من دون هزيمة في دوري الأبطال (10 انتصارات و4 تعادلات).

وربما لا يملك روما سلسلة انتصارات مماثلة، لكنه حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي أبقته في قلب سباق المنافسة على اللقب.

أرسنال يصطدم بدورتموند

وعلى غرار حامل اللقب، يسعى وصيفه أرسنال إلى مواصلة سلسلته المميزة في هذه المرحلة من المسابقة على حساب دورتموند.

واستأنف أرسنال مشواره بعد فترة التوقف الدولي بتعادل مع نيوكاسل 2-2 في الدوري، في مباراة شهدت تعرض حارس مرماه الإسباني دافيد رايا للإصابة.

وبذلك يدخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مواجهته الأوروبية وسط بعض النقص في صفوفه، رغم أن بدايته الخالية من الهزائم في البطولة (3 انتصارات وتعادل واحد) تمنحه هامشا مريحا من الثقة.

ويعد ارسنال من أبرز المتخصصين في هذه المرحلة من المسابقة، بعدما حقق 15 انتصارا في آخر 16 مباراة ضمن مرحلة الدوري (تعادل واحد).

في المقابل، رفع دورتموند سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى ثماني مباريات في مختلف المسابقات (6 انتصارات وتعادلان)، بعدما حقق فوزا شاقا على بوروسيا مونشنغلادباخ (1-0) السبت.

ويتصدر دورتموند البوندسليغا، ويسعى الآن إلى تعزيز موقعه في دوري الأبطال. وكانت هزيمته الوحيدة في المسابقة هذا الموسم (مقابل 3 انتصارات) خارج أرضه أمام بودو/غليمت النروجي، لكن تجنب سقوط جديد لن يكون سهلا لفريق خسر أربعا من آخر خمس مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال (فوز واحد)، بينها هزيمتان أمام أندية إنكليزية.

رحلة طويلة لبرشلونة

يخوض برشلونة رحلة طويلة إلى أذربيجان لمواجهة صباح في سعيه الى فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات والثاني تواليا في المسابقة القارية منذ سقوطه أمام سان جرمان في الجولة الثالثة.

ويبدو فريق المدرب الألماني هانزي فليك في طريقه لحجز بطاقة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، ورغم أنه لم يحافظ على نظافة شباكه خارج أرضه في المسابقة منذ عشر مباريات، فإن سجله المميز هذا الموسم خارج الديار، والمتمثل في سبعة انتصارات من أصل ثماني مباريات (هزيمة واحدة)، يشير إلى أنه مرشح على الأقل لتحقيق الفوز.

في المقابل وفي خضم فترة صعبة على الصعيد المحلي، يحول مانشستر سيتي أنظاره إلى دوري الأبطال حيث يسعى إلى التغلب على نابولي.

لم يحقق فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا أي فوز خلال مبارياته المحلية الخمس الأخيرة (تعادلان و3 هزائم)، ومع ذلك، تبدو نتائجه أفضل في دوري الأبطال، إذ حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات (هزيمة واحدة).

ويخوض ليفربول اختبارا صعبا أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي، والامر ذاته بالنسبة الى بايرن ميونيخ أمام مضيفه ليل الفرنسي في غياب هدافه صاحب الكرة الذهبية هاري كاين المصاب، ومانشستر يونايتد الانكليزي في ضيافة سبورتينغ البرتغالي.



برنامج الجولة 5

الثلاثاء:

غلطة سراي (تركيا) - أستون فيلا (إنجلترا) 21:45 بتوقيت الإمارات

بودو غليمت (النروج) - لاسك لينتس (النمسا) 21:45

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) - ريال بيتيس (إسبانيا) 00:00

لايبزيغ (ألمانيا) - لنس (فرنسا) 00:00

فينورد (هولندا) - بورتو (البرتغال) 00:00

كومو (إيطاليا) - أيك أثينا (اليونان) 00:00

ريال مدريد (إسبانيا) - أيندهوفن (هولندا) 00:00

مانشستر سيتي (إنجلترا) - نابولي (إيطاليا) 00:00

أرسنال (إنجلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 00:00

الأربعاء:

صباح (أذربيجان) - برشلونة (إسبانيا) 21:45

سلافيا براغ (تشيكيا) - فياريال (إسبانيا) 21:45

ليل (فرنسا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 00:00

إنتر (إيطاليا) - شتوتغارت (ألمانيا) 00:00

كلوب بروج (بلجيكا) - ليفربول (إنجلترا) 00:00

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - فيكينغ (النروج) 00:00

باريس سان جرمان (فرنسا) - روما (إيطاليا) 00:00

سبورتينغ (البرتغال) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) 00:00

شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - فنربهتشه (تركيا) 00:00