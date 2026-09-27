مذيعة تصدم لامين يامال : أنت أكثر لاعب لا أحبه ! (فيديو)

وجَّهت الإعلامية إيلينا دوران، المذيعة بقناة "دازن"، صدمة طريفة إلى لامين يامال عقب مواجهة إسبانيا وإنجلترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مساء أمس السبت، وانتهى بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة 3-2 على ملعب "ويمبلي".

فبعد نهاية المباراة، التقت إيلينا دوران بلامين يامال في المنطقة الإعلامية، لتدخل معه في حوار قصير اتسم بالطابع الفكاهي المعتاد في مقابلاتها مع لاعبي منتخب إسبانيا.

وقالت المذيعة الإسبانية ليامال خلال اللقاء: "أنت المراسل الآن، اسألني السؤال الذي تريده"، ليدخل لاعب برشلونة في اللعبة، ويسألها: "من أكثر لاعب لا تحبينه؟".

وجاء رد دوران سريعًا وعفويًّا: "أنت"، في مفاجأة جعلت يامال يتركها وهو يضحك، لتنتهي المقابلة في أجواء طريفة.

وتعد إيلينا جي. دوران من الوجوه البارزة في المحتوى الرياضي الرقمي لدى "دازن" في إسبانيا، واشتهرت خلال الفترة الأخيرة بأسلوبها المختلف في التعامل مع اللاعبين، بعيدًا عن الأسئلة التقليدية التي تسيطر عادة على المقابلات بعد المباريات.

وتعتمد دوران على الأسئلة الطريفة والمواقف العفوية والألعاب السريعة مع اللاعبين، وهو الأسلوب الذي ساعدها على صناعة عدد كبير من المقاطع المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز ما اشتهرت به خلال تغطية منتخب إسبانيا طقس المصافحة بالقبضة الذي كانت تستخدمه مع اللاعبين، إلى جانب تقديم الحلويات والمفاجآت لهم، قبل أن يتحوّل الأمر إلى عادة يعرفها أفراد المنتخب الإسباني.

وكشفت دوران بنفسها أن هذا الطقس استمر مع المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2026، وأن عددًا من اللاعبين أصبحوا ينتظرون لقاءها للحصول على المفاجآت والحلويات. كما تحدثت عن مواقف خاصة جمعتها بلامين يامال، من بينها أنه كان يطلب منها الطعام أو المفاجآت، وأنها اكتشفت خلال تعاملها معه أنه لا يحب الشوكولاتة الداكنة.

كما ظهرت دوران في تغطية منافسات رياضية خارج كرة القدم، إذ وثقت مشاركتها في تغطية إحدى جولات MotoGP لصالح "دازن"، وأجرت مقابلات وتحديات مع عدد من سائقي البطولة.

وتُقدِّم دوران كذلك محتوى خاصًّا عبر "دازن" يقوم على الأخبار الرياضية والمقابلات والتفاعل مع الجماهير، في إطار وصفته المنصة بأنه أسلوب "قريب وغير رسمي" يمزج بين الأخبار والمرح والتفاعل.