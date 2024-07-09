برشلونة يجري 7 حصص تدريبية في 5 أيام

يبدأ فريق برشلونة، بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل مكثف، حيث سيجري ما يصل إلى 7 جلسات تدريبية في 5 أيام فقط، اعتباراً من يوم الأربعاء.

وسيتم إجراء الاختبارات الطبية والبدنية يومي الأربعاء والخميس، في الصباح، ثم الحصص التدريبية في المساء، بواقع جلسة تدريب في اليوم.

واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 12 يوليو وحتى الأحد، سيجري الفريق جلستي تدريب يومياً، صباحاً ومساءاً، ليستكمل بذلك 7 تدريبات في هذا الأسبوع الأول.

وسيتدرب فريق البرسا في برشلونة حتى 28 يوليو وهو اليوم الذي سيسافر فيه الفريق الأول إلى الولايات المتحدة لبدء جولة ستشمل 3 وديات أمام مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان.