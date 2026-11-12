ما سبب غياب مبابي عن قمة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية؟
قال مدرب فرنسا زين الدين زيدان، إن كيليان مبابي لن يشارك ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.
وذكرت صحيفة "ليكيب" أن مبابي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية ولم يشارك في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، الأربعاء.
وكان مبابي قد غاب عن آخر ثلاث مباريات لمنتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى أثناء تسجيله هدف الفوز على تركيا بدوري الأمم الأوروبية، 25 سبتمبر الماضي.
ونقلت "ليكيب" عن زيدان قوله: "سيغيب غداً. لقد شعر بألم طفيف، وكالمعتاد لن نخاطر به. خسارة اللاعبين أمر مؤسف، لكنه جزء من اللعبة. آمل ألا يكون الأمر خطيراً وأن يعود إلينا يوم الأحد".
يُشار إلى أن فرنسا ستواجه منتخب تركيا في مباراة العودة، الأحد.
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