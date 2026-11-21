أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري مصطفى أبو زهرة أن إقالة حسام حسن عن تدريب منتخب الفراعنة كانت لأسباب غير فنية.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن حسام حسن من أفضل 20 مدرباً في العالم، لكن الأوضاع خارج الملعب كانت تستوجب التغيير، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة كان يتمنى بقاء المدرب لكن الأمور خرجت عن السيطرة.

وأضاف أنه كان شخصياً يتمنى بقاء حسن على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى 2030.

وكان الاتحاد المصري قد أقال حسام حسن قبل أسبوعين وعين علي ماهر بدلاً منه.