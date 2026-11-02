الكشف عن مصير مشاركة أوليسيه في مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد

شارك الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه الذي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى السبت خلال لقاء بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند، في تدريبات الفريق الألماني الاثنين قبل السفر إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلال "الكلاسيكو" الألماني أمام دورتموند، خسر بايرن جهود المغربي إسماعيل صيباري وسيرج غنابري بسبب الإصابة، ليتم استبدالهما بعد نحو نصف ساعة من اللعب، فيما خرج أوليسيه في الدقيقة 84 وهو يضع يده على ركبته اليمنى عند منطقة الرضفة.

ويعاني غنابري من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، بينما خضع صيباري لعملية جراحية بسبب تمزق في أربطة المفصل في كاحله الأيمن.

ولم يحدد بايرن مدة غياب اللاعبين، لكن صحيفة "بيلد" قدّرتها بين أربعة وستة أسابيع للدولي الألماني، وما لا يقل عن ثلاثة أشهر للدولي المغربي.

وشارك المهاجم الفرنسي البالغ 24 عاما في تدريب بايرن الاثنين عند الظهيرة، واضعا رباطا أسفل الرضفة مباشرة، وذلك وسط أجواء خريفية باردة خلال الحصة التي فُتحت أول 15 دقيقة منها أمام وسائل الإعلام.

وتعرض الخط الهجومي لبايرن لضربات قوية، إذ يواصل جمال موسيالا والكولومبي لويس دياس مرحلة التعافي من إصابات عضلية، إلى جانب غياب صيباري وغنابري.

وكان موسيالا قد تعرض لإصابة في فخذه اليمنى أواخر سبتمبر، بينما أصيب دياس في فخذه اليسرى قبل أسبوعين. واستأنف اللاعبان الاثنين تدريبات فردية بالكرة.

وفي حراسة مرمى بايرن، عاد مانويل نوير إلى التدريبات مجددا الاثنين، بعدما أبعدته إصابة في القدم تعرض لها في 10 أكتوبر عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، إضافة إلى مباراة فيكينغ في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان قادرا على المشاركة أمام أرسنال الإنجليزي قبل أسبوعين.