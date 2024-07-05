الأهلي يواصل الضغط على بيراميدز.. فاز في المباراة الـ 11 توالياً (صور)

فاز الأهلي على ضيفه الداخلية 4/1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، محققاً فوزه الـ 11 توالياً، بفارق 11 نقطة خلف بيراميدز المتصدر، علما بأنه خاض 22 مباراة فيما لعب بيراميدز 26 مباراة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وتقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 59 سجل إمام عاشور الهدف الثالث للأهلي، فيما سجل محمود العربي هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وعاد إمام عاشور ليسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب الأهلي، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه منذ الدقيقة الأولى.

وسدد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة رمضان مصطفى، حارس مرمى الداخلية، في الدقيقة الخامسة.

وتوغل الجناح حسين الشحات من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية لزميله أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير من الوضع طائرا وتمر أعلى العارضة في الدقيقة التاسعة.

وسجل عبد القادر هدفا في الدقيقة 14، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لكن الأهلي واصل محاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم مرة أخرى، وسط استسلام تام من جانب الداخلية.

وبعد سلسلة من المحاولات، نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق وسام أبو علي، حيث توغل حسين الشحات من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية وضعها أبو علي في الشباك في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم ضربة جزاء بعد لمسة يد على معاذ الحناوي لاعب الداخلية، ليترجمها وسام أبو علي بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثاني له وللأهلي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي خطورته وسط غياب هجومي تام من جانب الداخلية، الذي لم يهدد مرمى محمد الشناوي.

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 59، عندما وصلته الكرة خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية زاحفة اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وتسكن شباك الداخلية.

وبعد الهدف الثالث، خرج فريق الداخلية بحثا عن هدف حفظ ماء الوجه، الأمر الذي تسبب في مساحات كبيرة في خط دفاعه، لكن الأهلي لم ينجح في استغلال تلك الفرصة لإضافة المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل الداخلية هدفه الوحيد عن طريق محمود العربي، الذي تلقى تمريرة من محمد الظريف وسط دفاع الأهلي، ليسدد الكرة في مرمى الشناوي معلنا عن تقليص الفارق.

لكن الأهلي نجح في إضافة الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط عن طريق إمام عاشور مرة أخرى، حيث تلقى تمريرة من زميله عمر كمال من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة في الشباك .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الأهلي 4/1.