قرار جديد من إدارة نادي مانشستر يونايتد

اتخذت إدارة نادي مانشستر يونايتد قراراً هاما بعد موسم سيء قدمه الفريق في كافة المستويات بإستثناء الفوز بلقب كأس الاتحاد، حيث أعلن النادي تجديد عقد المدرب حتى عام 2026، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي.

وفي ظل التكهنات حول مستقبل تن هاغ الذي أخفق بقيادة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيستمر الهولندي في ملعب أولد ترافورد بعد أن قاد "الشياطين الحمر" إلى لقب الكأس المحلية.

وأكد تين هاج على التمديد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، وقال: "سعيد جدًا بالتوصل لاتفاق مع النادي للاستمرار مع الفريق بعد التقدم الذي قمنا به في آخر عامين، لقد حققنا كأسين مع الفريق ونشعر بالفخر لذلك، هناك تطور في الأداء منذ ان انضممت للعمل مع مانشستر يونايتد ومع ذلك يجب أن نكون واضحين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي نحتاجه للوصول إلى المستوى المطلوب".

واختتم: "نريد أن ننافس على الألقاب وهذا ما تحدثت عنه مع النادي، نحن جميعًا ملتزمون بشدة للقيام بتلك الرحلة معًا خلال السنوات المقبلة".