لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.. مباراة تقام بملعبين وتبدأ برمية تماس

شهد الدوري المصري واقعة غريبة وحدث لم يحدث من قبل عندما فاز فريق بيراميدز، على سموحه بنتيجة 3-2 في المباراة التي ألغيت يوم الجمعة الماضي في استاد الإسكندرية، واستكملت بعد ذلك في برج العرب، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز، بعد أن ألغيت مساء الجمعة الماضي.

وكانت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت قبل أيام قد ألغيت بسبب نشوب حريق داخل أروقة استاد الإسكندرية، لتقرر رابطة الأندية إعادة المباراة منذ توقيت نهايتها.

وشددت رابطة الأندية في بيان قرارها أنه سيتم إعادة المباراة بداية من الدقيقة 49 بنفس النتيجة التي انتهت وقائمة وتشكيل اللاعبين وظروف اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وبدأ الجزء الثاني من المباراة برمية تماس كانت لفريق سموحه.

افتتح التسجيل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم تعادل فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول في استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي.

وأحرز هدف بيراميدز الثاني محمود مرعي في الدقيقة 72 من عمر اللقاء برأسية بعد تنفيذ ركلة ركنية متقنة.

فيما أضاف الهدف الثالث فاخري لاكاي في الدقيقة 79 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمد أشرف.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، قلص فادي فريد النتيجة بهدف ثاني لفريق سموحة في الدقيقة 88 من وقت اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في استاد برج العرب.

يذكر، أن النصف الأول من المباراة قد شهد تعرض الهاني سليمان لعقوبة الطرد المباشر، ليشارك الحارس البديل محمد أشرف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 65 نقطة حصدها من 26 مباراة متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري إذ حقق 20 انتصارا وست تعادلات فيما تلقى هزيمة واحدة، وتجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة محتلًا المركز السابع، بعد أن لعب 28 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 10 وخسر 8 مواجهات.