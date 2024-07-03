البرازيل تطلق "يوم الملك بيليه" لإحياء ذكرى اسطورتها

تبحث البرازيل تكريم اسطورة كرة القدم، بيليه، حيث سيُكرّم النجم البرازيلي بيليه في وطنه بيوم تذكاري سيطلق عليه "يوم الملك بيليه"، وفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية.

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، وكان قد فاز إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بإسم بيليه، بثلاثة ألقاب في كأس العالم مع البرازيل وسجل أكثر من 1000 هدف خلال مسيرته التاريخية.

وسيقام "يوم الملك بيليه" في 19 نوفمبر، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم 1000 في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969.

جاء هدف بيليه من ركلة جزاء في الفوز 2-1 على فاسكو دا غاما، وتوقفت المباراة للحظات عندما اقتحم المشجعون أرض الملعب للاحتفال بإنجاز الملك.

وفاز في العام التالي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة من ضمن فريق أسطوري للبرازيل عام 1970.

توفي بيليه في 29 ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عامًا. وأعلنت البرازيل الحداد الوطني وتقاطرت الوفود من جميع انحاء العالم لتكريمه، وأصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القانون الذي يحدد التاريخ التذكاري.