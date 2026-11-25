دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي يوم الجمعة في فندق الميدان المقبل أمسية مرتقبة من النزالات العالمية بين نخبة من ألمع النجوم العالميين في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، وذلك في بطولة «BWP 1»، التي تطلقها «بول ويفز»، من دولة الإمارات وبدعم من مجلس دبي الرياضي وتجمع 24 مقاتلاً يمثلون أكثر 15 دولة للتنافس في 12 نزالاً احترافياً.

ويشهد النزال الرئيس مواجهة رائد فنون القتال المختلطة المصري أحمد «الأمير» ضد البرازيلي راندر جونيور في نزال من خمس جولات للحصول على لقب بطولة «بول ويفز» الافتتاحية للوزن الخفيف.

كما تتضمن النزالات الرئيسة مواجهات دولية عبر عدة فئات وزنية، تشمل مواجهة الإيراني علي معتمد ضد المصري عمر البيلي، والأسترالي البريطاني ماكس فلين ضد الهندي نيراج بانغال، والروسي ناريمان ماغوميدوف ضد الهندي براثميش ديشباندي. وستسلط النزالات التمهيدية الضوء أيضاً على مقاتلين من مختلف أنحاء مجتمع فنون القتال المختلطة الدولي، بمن فيهم رياضيون يمثلون أندية ومراكز تدريب في دولة الإمارات.

وصُممت بطولة «BWP 1» لتقديم تجربة رياضية حصرية، حيث ستستقبل 1500 ضيف في فندق الميدان. وتجمع الفعالية بين المنافسات الاحترافية والضيافة الفاخرة وفرص التواصل، مستقطبةً المقاتلين والمدربين وأصحاب الأندية الرياضية وقادة الأعمال وأعضاء شبكة «بول ويفز»، إذ سيُبثّ الحدث كاملاً على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية وقناة «بول ويفز» على يوتيوب، مما يوسّع نطاق وصول البطولة إلى أكبر عدد من الجمهور.