جورجيا تقلق إسبانيا في دور الـ 16 اليوم

تشكل جورجيا، الوافدة الجديدة على بطولة أوروبا، مصدر قلق لمنتخب إسبانيا خلال مباراتهما بدور الـ16 اليوم. ورغم أن إسبانيا تصدرت مجموعتها في الدور الأول بالعلامة الكاملة، لكن العرض المميز الذي قدمته جورجيا أمام البرتغال وفوزها بثنائية نظيفة، يجعل إسبانيا تخوض المباراة في كامل تركيزها لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة. ويتألق في صفوف جورجيا، نجم نابولي الإيطالي، كفارتسخاليا، بينما لدى إسبانيا مجموعة من الأسماء القوية، بينها المهاري لامين جمال. وكانت إسبانيا سحقت جورجيا 7-1 في التصفيات في سبتمبر 2023، في مباراة أصبح فيها جمال أصغر لاعب ومسجّل لبلاده. لكن الواقع اليوم قد يكون مغايراً لـ«الماتادور» رغم أنه مرشح بقوة على الورق.

في المباراة الثانية، تخوض إنجلترا مباراة سهلة على الورق أمام سلوفاكيا. ويأمل مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت أن يصالح جماهير بلاده بعرض أقوى، خصوصاً بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به في الدور الأول، رغم توافره على نجوم كبار على غرار بيلينغهام وفيل فودن وهاري كاين وبوكايو ساكا، وكذلك الموهوب بالمر.

• مدرب إنجلترا ساوثغيث في مهمة مصالحة جماهيره خلال مواجهة سلوفاكيا.