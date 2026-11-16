قلب دفاع برشلونة كوبارسي يعاني إصابة عضلية

يعاني مدافع برشلونة باو كوبارسي، الذي خرج بين شوطي مباراة إسبانيا وإنكلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، من إصابة في عضلة الفخذ القابضة، ما يثير الشكوك حول مشاركته في استئناف الدوري الإسباني أمام فياريال، بحسب ما أعلن فريقه الاثنين.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني: "يعاني لاعب الفريق الأول باو كوبارسي من إجهاد على مستوى العضلة القطنية الحرقفية (بين العمود الفقري وحافو الحوض الصغير)"، موضحا أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع الشاب البالغ 19 عاما في المباراة المقبلة في الدوري، المقررة الأحد.

وكان الفائز أخيرا بجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب صاعد في العالم، قد خرج بين الشوطين خلال مباراة بين إسبانيا وإنكلترا التي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" 3-2، بعدما تسبب في ركلة جزاء للمتوج بالكرة الذهبية هاري كاين.

كما أعلن برشلونة أن قائده الهولندي فرنكي دي يونغ، الذي غادر معسكر منتخب بلاده، يعاني من شد في عضلة على مستوى الحوض، لكنه سيكون متاحا للمشاركة في مواجهة فياريال.

وكان لاعب الوسط البالغ 29 عاما، الذي عاد إلى صفوف "الطواحين" للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها في مونديال 2026 وأبعدته عن بداية الموسم مع برشلونة، قد استُبدل أيضاً بين الشوطين خلال الفوز على اليونان 7-0.