نجم توتنهام في ورطة.. والد هيونغ مين سون متهم بالاعتداء على طلاب

يواجه والد نجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم هيونغ-مين سون والمدرّبون في أكاديميته في كوريا الجنوبية، شكوى تقدّمت بها عائلة أحد الطلاب بسبب سوء المعاملة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأربعاء.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن مزاعم بالاعتداء الجسدي واللفظي ضد أحد الطلاب في الأكاديمية التي يديرها وونغ-جونغ سون، حيث قام أحد المدرّبين بضرب اللاعب بعلم زاوية الملعب أثناء التدريب، مما تسبّب له في إصابة تطلبت أسابيع من العلاج.

واعترف والد سون وهو لاعب سابق يبلغ من العمر 62 عاماً، بوقوع الحادث، لكنه نفى أن يكون اعتداءً جسدياً.

وقال في بيان "لم تكن هذه الحادثة عقوبة جسدية، بل كانت عملاً متفق عليه بشكل متبادل كجزء من التدريب البدني".

وأضاف أن اللاعب جاء في المركز الأخير في سباق وكان من المفترض أن "يُضرب مرة واحدة" في فخذه.

وتم تقديم بلاغ إلى الشرطة في مارس الماضي من قبل والدي اللاعب الشاب، يدعم صورة الإصابة المزعومة التي نشرتها وكالة يونهاب للأنباء.

وقال والد الطالب، حسب وكالة يونهاب للأنباء: "بالتفكير في الخوف الذي شعر به ابني، أنا غاضب"، مضيفا "قررت إبلاغ الشرطة بالأمر لأنني لم أرغب في حدوث حالة أخرى كهذه مرة أخرى".

من جهته، أعلن والد سون أنه حاول حل الأمر وديًا، لكن الأهل طالبوا بتسوية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الوون (مئات الآلاف من اليورو).

وأوضح في البيان: "نحن ننتظر حاليا حكما عادلا يستند إلى الحقائق".

واعترف سون بأن أساليب تدريبه لم ترق إلى مستوى المعايير الجديدة لحقوق اللاعبين، موضحا "سأقوم ببعض البحث الذاتي لتعويض إصراري على أسلوبي".