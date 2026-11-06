سوني تعيد إحياء أسطورة ووكمان.. سماعات من 1979 بلمسة عصرية

تستعيد شركة سوني واحدة من أشهر قطع تاريخها في عالم الموسيقى، بإعادة طرح سماعات MDR-3 التي ارتبطت ببدايات جهاز "ووكمان" عام 1979، لكن النسخة الجديدة تصل إلى المستخدمين اليوم بتعديلات تكنولوجية، أبرزها منفذ USB-C وميكروفون مدمج للمكالمات.

وطرحت "سوني" سماعات MDR-3R بسعر يبلغ 59.99 دولاراً، بينما يصل سعر النسخة الخاصة المستوحاة من "Stranger Things" إلى 79.99 دولاراً.

تحافظ السماعات الجديدة، التي تحمل اسم MDR-3R، على ملامح التصميم الأصلي إلى حد كبير، بحيث يصعب التفريق بين النسختين عند النظر إليهما للوهلة الأولى.

لكن "سوني" أجرت تعديلات على طريقة توصيل السماعة، إذ استبدلت التوصيل التقليدي بمنفذ USB-C، كما أضافت ميكروفوناً مدمجاً يسمح باستخدامها في إجراء المكالمات، بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وتحافظ MDR-3R على وسادتي الأذن باللونين الأزرق والبرتقالي، وهما من أبرز التفاصيل التي تذكر بالتصميم الذي رافق السماعات الأصلية.

كما زودت السماعات بمحركات صوتية يبلغ قطرها 23 ملم، أعادت "سوني" تصميمها بهدف تقديم تجربة صوتية قريبة من تلك التي قدمها الإصدار القديم.

لا تبدو MDR-3R محاولة لمنافسة السماعات الحديثة بما توفره من تقنيات متطورة، وإنما تركز بشكل أكبر على إعادة تقديم تجربة الاستماع المرتبطة بأجهزة "ووكمان" القديمة.

وتعتمد السماعات على صوت متوازن وأصوات بشرية طبيعية، ما يجعلها موجهة بصورة أساسية إلى محبي التصميمات الكلاسيكية والمستخدمين الذين يرتبطون بذكريات الاستماع إلى الموسيقى عبر أجهزة "ووكمان".

ورغم أنها لا تقدم مستوى المنافسة نفسه الذي توفره السماعات الحديثة المزودة بتقنيات إلغاء الضوضاء، فإنها تقدم تجربة مختلفة تستند إلى استعادة أجواء الاستماع التي ارتبطت بحقبة "ووكمان".

ولم تكتفِ "سوني" بإعادة تقديم التصميم القديم، إذ استخدمت مواد بلاستيكية معاد تدويرها في تصنيع أجزاء من السماعات، إلى جانب طرح إصدار محدود بالتعاون مع مسلسل Stranger Things.

ويحمل الإصدار الخاص شعار المسلسل، مع وسادتي أذن باللونين الأحمر والأسود وعلبة مخصصة، في تصميم مستوحى من السماعات التي تظهر مع شخصية ماكس، بما يتناسب مع أجواء المسلسل وموسيقاه.