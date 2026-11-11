سوني توقف "بلايستيشن بلس" على "الكمبيوتر" اعتباراً من 10 ديسمبر

أعلنت شركة سوني أن تطبيق بلايستيشن بلس سيتوقف عن العمل على الحاسوب اعتباراً من 10 ديسمبر، مع الحفاظ على ميزة "اللعب عن بعد" التي تتيح بث الألعاب من جهاز المستخدم نفسه إلى الكمبيوتر، باستخدام بلايستيشن 4 و5، خلافاً لخدمة البث السحابي التي كانت تعمل دون جهاز بلايستيشن.

وقالت الشركة إن أقل من 0.4% من مشتركي بلايستيشن بلس بريميوم المؤهلين كانوا يستخدمون التطبيق على جهاز الكمبيوتر، لذلك قررت إعادة توجيه جهودها نحو الخدمات والتجارب التي تحظى بإقبال أكبر.