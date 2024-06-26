حكم يرسب في اختبار اللياقة يهدد مباراة بالدوري المصري

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج رسمي وطلب بإعادة مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي استضافها ملعب استاد الدفاع الجوي وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري.

وأكد نادي المقاولون في بيانه الصادر أن احتجاجه الرسمي يأتي بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام بتعيين محمد الحنفي لإدارة المباراة، وأوضح البيان الذي تم تداوله في مختلف وسائل الاعلام المصرية أن الحكم المصري الذي ادار المباراة فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

وأشار إلى أنه وفقاً للوائح "مادة 43 بند 1 و 2، مادة 52 بند رقم 4 يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

وأضاف البيان: "خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط الزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوعا من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي".

وواصل: "وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة".

وتابع: "يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده".

وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.