بوبنيك.. أسطورة «هوكي الجليد» قاد تشيكوسلوفاكيا إلى برونزية «أمم أوروبا»

شهدت النسخة الأولى من كأس أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في فرنسا عام 1960 سطوع نجم أسطورة هوكي الجليد فلاستيميل بوبنيك، الذي نجح في أن يصبح الشخص الوحيد في تاريخ البطولة الذي يجمع المجد بين رياضتين مختلفتين، بقيادة تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) لحصد برونزية كأس أوروبا لكرة القدم، بجانب حصوله على لقب أفضل مهاجم في بطولة العالم للهوكي 1961.

وفي دوري هوكي الجليد بتشيكوسلوفاكيا سجل 121 هدفاً في 127 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وفي الوقت نفسه لعب تسعة مواسم في الدوري التشيكوسلوفاكي الأول لكرة القدم، وسجل 32 هدفاً في 103 مباريات، مهدت الطريق أمامه للانضمام إلى منتخب الكرة الأول، وتمثيله في بطولة أوروبا، وتألقه معه بتسجيله هدفاً خلال فوز منتخب بلاده بثنائية نظيفة على فرنسا، ليحرز الميدالية البرونزية. ولعب بوبنيك مع تشيكوسلوفاكيا 11 مباراة، وسجل أربعة أهداف. وتوفي بوبنيك في يناير 2015 عن عمر ناهز 83 عاماً.