فوز صعب للأهلي وسهل للزمالك قبل قمة الدوري المصري

تغلب الأهلي حامل اللقب بصعوبة على مضيفه الداخلية 2-1، وحقق غريمه التقليدي الزمالك انتصارا سهلا على ضيفه فاركو 2-0 في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وجاء فوز الغريمين التقليديين قبل الكلاسيكو المقرر الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن المرحلة 27.

في المباراة الأولى على ملعب السلام في القاهرة، تقدم الأهلي عبر محمد مجدي "أفشه" (19)، وأدرك كريم يحيى التعادل للداخلية (45 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل البديل عمرو السولية هدف الفوز (84) للأهلي الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة من 18 مباراة وتقدم الى المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة من 26 مباراة في المركز 18 الأخير.

وتأخرت بداية المباراة لمدة عشر دقائق بسبب تشابه في ملابس الفريقين مما دفع الحكم لطلب تغيير قمصان الأهلي.

ونجح الزمالك في المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، من تحقيق الفوز على فاركو بهدفين سجلها مصطفى شلبي (16) وعبد الله السعيد (51 من ركلة جزاء).

ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة من 20 مباراة وتقدم الى المركز التاسع، فيما توقف رصيد فاركو عند 22 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس عشر.