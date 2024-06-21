سباليتي: الفارق كبير جداً بين إيطاليا وإسبانيا

اعترف مدرب منتخب إيطاليا لوتشانو سباليتي بأنّ الفارق "كان كبيرًا جدا" مع المنتخب الإسباني خلال فوز الاخير 1-0 ضمن المجموعة الثانية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

ولم تضمن إسبانيا تأهلها فحسب الى الدور الثاني من خلال فوزها، بل حسمت ايضا صدارة المجموعة بعد ان رفعت رصيدها الى ست نقاط مقابل ثلاث لإيطاليا التي سيكون عليها تفادي الخسارة امام كرواتيا الإثنين من اجل حجز مكان لها في الادوار الاقصائية، إذ تملك الأخيرة وألبانيا نقطة يتيمة.

ورغم فوزه بهدف وحيد جاء عكسيا عبر ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 55، الا انّ منتخب "لا روخا" المتوّج باللقب القاري ثلاث مرات في رقم قياسي يتساوى فيه مع ألمانيا، كان مهيمنًا بشكل تام على اللقاء.

وثأرت إسبانيا لخسارتها امام إيطاليا في النسختين الاخيرتين، 0-2 في ثمن نهائي عام 2016، ثم بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة الاخيرة التي اقيمت صيف عام 2021. لكن إسبانيا تغلّبت على إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي نسخة عام 2012 بعد أن تعادلا 1-1 في دور المجموعات. كما التقيا في ربع نهائي 2008، عندما فازت إسبانيا بركلات الترجيح.

وفي 41 مواجهة بين الطرفين، فازت إسبانيا 14 مرّة مقابل 11 فوزاً لإيطاليا.

وقال سباليتي الذي بدا حزينا أثناء حديثه لوسائل الإعلام "الفارق كان كبيرا للغاية. كنا مرهقين للغاية وتسببوا في الكثير من المشاكل لنا".

وأردف "لم نتمكن من تخطيهم لأننا لم نكن فريقًا قادرًا على اللعب بأي نوع من السلاسة".