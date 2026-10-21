باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على برشلونة ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا

واصل باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين تفوقه في المواجهات المباشرة على برشلونة في السنوات الأخيرة بالفوز على ضيفه الكتالوني بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تقدم الفريق الباريسي بهدف ديزيريه دوي في الدقيقة 38، ورد برشلونة بهدف تشافي إسبارت في الدقيقة 55.

وتقدم بطل أوروبا مجدداً بهدف لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 72، ليرد بطل إسبانيا بهدف لامين جمال في الدقيقة 79، لكن باريس سان جيرمان حسم المهمة بهدفي فيتينيا وفابيان رويز في الدقيقتين 81 و86.

بهذه النتيجة يعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وبذلك يواصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تفوقه على ناديه القديم برشلونة في ثلاث مواجهات خلال آخر أربعة مواسم.

وفي الجولة الرابعة التي ستقام يومي 3 و4 نوفمبر، سيلعب برشلونة على أرضه أمام أستون فيلا الإنجليزي، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على فياريال الإسباني.