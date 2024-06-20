منتخب يُهدد بالانسحاب من كأس أمم أوروبا 2024.. تعرف إلى السبب

هدّد الاتحاد الصربي لكرة القدم، بانسحاب المنتخب من كأس أوروبا بسبب هتافاتٍ عدائية خلال المباراة بين ألبانيا وكرواتيا. وقال يوفان سورباتوفيتش، الأمين العام للاتحاد الصربي لقناة "آر تي أس" الصربية، إن بلاده تطالب باتخاذ إجراءات من الاتحاد الأوروبي بشأن الهتافات التي قيلت خلال المباراة بين المنتخبين الألباني والكرواتي، بما في ذلك هتاف: "اقتل، اقتل، اقتل الصرب".

وأضاف سورباتوفيتش أن الاتحاد الصربي سيحث نظيره الأوروبي (ويفا) على فرض عقوبات "حتى لو كان ذلك يعني عدم الاستمرار في البطولة".

وتُعدّ العلاقات بين صربيا من جهة وألبانيا وكرواتيا من جهةٍ ثانية متوتّرة منذ عقود، منذ التسعينيات، حيث اندلعت سلسلة من الحروب في جميع أنحاء يوغوسلافيا السابقة التي شهدت معارك دموية في البوسنة وكرواتيا وسلوفينيا.

وتشارك صربيا في كأس أوروبا لأول مرة كبلد مستقل أولاً عن يوغوسلافيا ثم عن مونتينيغرو (شاركت للمرة الأخيرة كصربيا ومونتينيغرو عام 2000).)

وخسر المنتخب الصربي مباراته الأولى أمام إنجلترا 0-1 ثم انتزع تعادلاً متأخراً من سلوفينيا 1-1 الخميس، ولا تزال فرصه في التأهّل إلى ثمن النهائي قائمة.