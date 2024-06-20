صربيا تهدد بالانسحاب من "يورو 2024".. وشرط واحد للبقاء في البطولة!

هدّدت صربيا بالانسحاب من «يورو 2024» إذا فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في معاقبة ألبانيا وكرواتيا، بسبب الهتافات المعادية للصرب التي أطلقها مشجعو المنتخبين خلال تعادلهما 2-2 الأربعاء.

وذكر الاتحاد الصربي لكرة القدم في بيان أن أنصار كلا المنتخبين أطلق هتافات: "اقتل، اقتل، اقتل، اقتل الصربي"!، مضيفاً: "ما حدث فضيحة، وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتى لو كان ذلك يعني عدم مواصلة المنافسة. نحن متأكدون من أنهم سيعاقَبون، لأن (يويفا) استجاب بالفعل لمناشدتنا بإبعاد الصحافي المزعوم من ألبانيا من البطولة، وسنطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة الاتحادَين. لا نريد أن نشارك في ذلك، وإذا لم يعاقبهما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فسنفكر في كيفية المضي قدماً".

وتعليقه حول «الصحافي المزعوم من ألبانيا»، هو إشارة إلى مراسل تلفزيوني من كوسوفو شوهد وهو يشير بعلامة النسر برأسين تجاه المشجعين الصرب خلال مباراتهم ضد إنجلترا الأحد الماضي.

وتمثل هذه الإشارة، التي تتم باليدين المتقاطعتين، علم ألبانيا الكبرى، وكانت مصدر توتر بين الألبان والصرب منذ تفكك يوغوسلافيا في أوائل التسعينات. تم منع المراسل من العمل في البطولة بسبب "سوء السلوك".

كما سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم الاتحاد الألباني 32 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب سوء سلوك مشجعيه خلال مباراتهم الافتتاحية ضد إيطاليا. وقد عاقبهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بسبب إشعال الألعاب النارية، واجتياح أرضية الملعب، ونقل رسالة استفزازية لا تليق بحدث رياضي.

أما منتخب صربيا، فقد عوقب أيضاً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بغرامة تزيد على 12 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب سلوك جماهيره خلال المباراة ضد إنجلترا، وقد عوقبوا أيضاً بسبب "رسالة استفزازية"، وهي في هذه الحالة لافتة تشير إلى مطالبة صربيا التاريخية بجمهورية كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.