الاتحاد الآسيوي يؤيد إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ «فيفا»

أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أمس، أن القارة الآسيوية تدعم مسعى السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وذلك بعد أسابيع من انتقادات حادة تعرض لها بسبب خطته الملغاة بيع حصص استثمارية مرتبطة بكأس العالم.

وحضر السويسري البالغ 56 عاماً اجتماعاً للاتحاد الآسيوي في طوكيو، حيث منحه الرئيس الشيخ سلمان دعماً واضحاً وصريحاً.

وكان الاتحاد الآسيوي انضم في أغسطس إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في إدانة إنفانتينو بسبب خطته الرامية إلى فتح مسابقات فيفا الكبرى، مثل كأس العالم، أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وواجه إنفانتينو دعوات إلى الاستقالة، كما فقد دعم العديد من الاتحادات الوطنية في مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة على رأس «فيفا».

وقال الشيخ سلمان، في دفعة قوية لإنفانتينو: «أعتقد أننا نؤكد مجدداً التزامنا الكامل، بطبيعة الحال، بدعمك وقيادتك وأنت تسعى للحصول على ولاية جديدة رئيساً للفيفا».