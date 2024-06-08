تشيلسي يضم مدافع «فولهام» 

أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إجراءات التعاقد مع توسين أدارابيويو، مدافع فريق فولهام، بعقد مدته أربع سنوات.

ومن المقرر، أن ينضم أدارابيويو (26 عاماً) رسمياً لتشيلسي في مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء عقده الحالي مع فولهام. وخضع أدارابيويو للفحوص الطبية الروتينية في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعزز القدرات الدفاعية لتشيلسي بعد رحيل لاعبه المخضرم تياجو سيلفا لفريق فلومينينسي البرازيلي أخيراً.

وقال أدارابيويو لموقع تشيلسي الرسمي: «تشيلسي ناد كبير. إنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي. لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ملعب ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك». وأضاف: «أنا متحمس للغاية وأتطلع للمساهمة في دفع النادي نحو الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه». ونشأ أدارابيويو في أكاديمية مانشستر سيتي للشباب، لكنه شارك في ثماني مباريات فقط مع الفريق الأول، فيما لعب 132 مباراة مع فولهام خلال أربع سنوات قضاها معه، من بينها 78 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.