رونالدو "الحزين".. يستجم في البحر الأحمر

وقع اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على شواطئ البحر الأحمر في السعودية، لقضاء فترة الاستجمام قبل خوضه مع منتخب بلاده نهائيات كأس أوروبا، المقرر انطلاقتها 14 يونية الجاري في ألمانيا.

وشارك رونالدو لقطات من أجازته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها صورة له أمام شاطئ صافٍ، معلقاً على الصورة "إعادة الشحن"، خصوصاً أن رحلة النجم البرتغالي تأتي بعد أيام من خسارته برفقة ناديه النصر كأس "الملك" وجاءت مساء الجمعة الماضي أمام الهلال بركلات الترجيح، في مباراة جعلت النصر هذا الموسم بعيداً عن الألقاب بعدما حقق كأس البطولة العربية للأندية الصيف الماضي.

كما التقط قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، صوراً مع أطفاله الخمسة على الشاطئ بجانب شريكته جورجينا رودريغيز.