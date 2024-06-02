فريق غير متوقع يتعاقد مع "المشاغب" البرتغالي جوزيه مورينيو

بعدما كان قريب من الدوري السعودي أعلن نادي فنربهشته التركي التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل، كما أكد المدرب البرتغالي مورينيو ذلك في نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله "مساء الخير يا انصار فنربهتشه، موعدنا غدا (الأحد) في كاديكوي (احد احياء اسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سوياً".

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فان رئيس النادي علي كوش، عرض عقداً على مورينيو لمدة سنتين مع امكانية التجديد لسنة ثالثة، ولم يفز فنربهتشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحلّ وصيفاً الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

وانتشرت اخبار عن رغبة أحدى الأندية السعودية التعاقد مع المدرب البرتغالي الشهير ولكن لم يحدث ذلك رسميا.

وكان مورينيو (61 عاما) اقيل من منصبه مدربا لروما الايطالي في يناير الماضي بعد حلوله تاسعاً في منتصف الموسم علماً أنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

لكنه واجه مشاكل كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الايطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، لتتم اقالته ويحلّ بدلاً منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.