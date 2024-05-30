"الحكمة" يتخطى عقبة "آستانا" ويتأهل إلى نصف نهائي "سوبر غرب-آسيا" للسلة

تأهل فريق الحكمة اللبناني إلى الدور نصف نهائي في نهائيات دوري "سوبر-غرب" آسيا لكرة السلة، عقب فوزه على فريق "بي سي أستانا" الكازاخستاني بنتيجة (103-89)، في مباراة جمعتهما لحساب المجموعة الثانية، في ختام دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى الأول من يونيو المقبل.

وأهدى الانتصار فريق الحكمة انتزاع ثاني بطاقات مجموعته إلى الدور نصف النهائي، ومرافقة مواطنه الرياضي الذي استطاع بدوره في ختام مشواره بدوري المجموعات أمس، في حصد انتصاره الثالث على التوالي بفوزه على المنامة البحريني بنتيجة (77-68)، وجاءت مكملة لانتصاره على كل من آستانا الكازاخي (101-69) واتبعه بالفوز على الحكمة في ثاني المباريات بنتيجة (95-86).

وتأهل الحكمة للمربع الذهبي للقاء الكويت الكويتي، بعدما حسم الكويت أول من أمس، صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، بفوزه على "غورغان" الإيراني (85-77)، في مباراة تمكن فيها "غورغان" رغم الخسارة من ضمان مقعده في المربع الذهبي كثاني فرق المجموعة، ليواجه "غورغان" يوم غدٍ الجمعة الرياضي اللبناني متصدر المجموعة الثانية في أولى مواجهات الدور نصف النهائي التي تنطلق في الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، ويتبع بلقاء الحكمة والكويت.

وعرف الحكمة كيفية ضمان انتصاره على فريق "أستانا" بنيل لاعبي الفريق اللبناني الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (29-22 و29-12)، فيما لم يشفع للفريق الكازاخي نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بنتيجة (23-21 و32-24) التي لم تكن كافية له بالعودة بنتيجة المباراة، ووداعه البطولة من دوري المجموعات، بتلقيه الخسارة الثانية.

بدوره لم يجد الرياضي صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء المنامة، بعد شوط أول فرض خلاله الفريق اللبناني أفضليته على نتائج الربعين الأول والثاني بواقع (22-15 و24-15)، وأكملها بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الرابع والأخير بواقع (17-15)، فيما أكتفى المنامة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (24-16).