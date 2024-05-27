رودريغو عن نهائي مدريد ودورتموند: "المباريات ضد الفرق الألمانية ‏صعبة جداً"

أعرب رودريغو نجم ريال مدريد عن ثقته في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه حينما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني السبت المقبل على استاد ويمبلي في نهائي البطولة القارية.

وقال رودريغو اليوم الاثنين: "إنها مباراة نهائية وستكون صعبة، لكننا مستعدون".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن رودريغو قوله اليوم الاثنين: "عندما ترتدي هذا القميص تكون أكثر استعداداً، النهائي سيكون جميلاً جداً وآمل أن نفوز به، لقد كان الموسم صعباً، كل المواسم ‏صعبة، لكن هذا الموسم ربما يكون الأصعب بسبب الإصابات. أمامنا هذه المباراة الأخيرة لتحقيق هدفنا‎".

وأضاف "منذ أن فزنا على بايرن ميونيخ وأنا أترقب وصول موعد النهائي. إنها مباراة نهائية وستكون صعبة. المباريات ضد الفرق الألمانية ‏صعبة جداً، لكنها ستكون صعبة بالنسبة لهم أيضاً".‎‎ ‎

ووجه رودريجيز رسالة لجماهير ريال مدريد قال فيها "أشكركم جزيل الشكر على دعمكم طوال الموسم. لدينا مباراة مهمة للغاية ونأمل في دعمكم لنا في النهائي. هيا بنا للفوز ‏معاً للفوز بالكأس الأوروبي الـ 15‏‎