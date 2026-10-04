عصام فايز: ما يعجبني في منتخب الإمارات تطبيقه لمقولة «خير الكلام ما قل ودل»

اختير لاعب منتخب الإمارات عصام فايز أفضل لاعب في مباراة الإمارات وعمان، التي انتهت بفوز «الأبيض» 1-0، ليحجز المنتخب مقعده في نهائي «خليجي 27»، ويضرب موعداً مع المنتخب السعودي على اللقب.

وقال عصام فايز في تصريحات صحافية: «المباراة جاءت صعبة كما توقع لاعبو المنتخب، بعدما أدركوا أن تفاصيل صغيرة قد تحسم المواجهة، وهو ما دفعهم إلى الحفاظ على تركيزهم منذ البداية وحتى صافرة النهاية».

وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة، كانت صعبة، وكنا نعلم من البداية أنها ستكون كذلك، وكنا ندرك أنها قد تحسم بجزئية بسيطة، لذلك كان التركيز حاضراً طوال المباراة».

وأشار إلى أن المنتخب تراجع في الدقائق الأخيرة، لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه وتحقيق هدفه، وقال: «تراجعنا في الدقائق الأخيرة، لكن الأهم أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والوصول إلى النهائي».

وأكد فايز أن تركيز اللاعبين وتنفيذهم المطلوب داخل الملعب كانا من أبرز العوامل التي ميزت «الأبيض» خلال البطولة، وقال: «أعتقد أن ما أعجبني في المنتخب خلال هذه البطولة أننا طبقنا فعلاً مقولة خير الكلام ما قل ودل، كلام اللاعبين قليل، لكن أفعالهم داخل الملعب هي التي تتحدث عنهم».

وتابع: «كل لاعب كان يعرف المطلوب منه، وكنا نعرف أن أي مباراة بعد دور المجموعات ستكون صعبة، لذلك ركزنا من البداية إلى النهاية، ونتمنى أن نحافظ على التركيز نفسه في المباراة النهائية».

وشدد لاعب خط الوسط الإماراتي على ضرورة إغلاق صفحة المباريات السابقة، والتركيز على مواجهة السعودية، قائلاً: «كل شيء قبل المباراة النهائية يجب أن ننساه، ونضع كامل تركيزنا على النهائي، فهذا هو المطلوب منا الآن».

وختم: «هذا ما يقوله لنا المدرب أيضاً، وقد تحدث معنا وأكد ضرورة أن نواصل العمل والتركيز، فما أنجزناه حتى الآن ليس النهاية، وعلينا أن نكمل بالروح نفسها حتى المباراة الأخيرة».