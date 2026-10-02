مدافع منتخب الإمارات خليفة الحمادي: مباراة عُمان لا تحتمل الأخطاء

أكد لاعب منتخب الإمارات خليفة الحمادي احترام «الأبيض» لمنتخب عُمان قبل مواجهة المنتخبين السبت في نصف نهائي بطولة "خليجي 27". وقال في مؤتمر صحافي: «نحترم منتخب عُمان، وتأهله إلى نصف النهائي يؤكد أنه استحق الوصول إلى هذه المرحلة، لذلك نعرف أن المباراة ستكون قوية وصعبة، وسنخوضها بتركيز كبير».

وأضاف: «مباراة نصف النهائي تختلف عن مباريات دور المجموعات، لأنها لا تحتمل الأخطاء، ولذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز والانضباط طوال المباراة، ونتجنب ارتكاب الأخطاء التي قد تكلفنا الكثير».

وتابع: «نحن كلاعبين نعمل على تنفيذ تعليمات المدرب، وهو يجهزنا للمباراة من خلال أكثر من خطة وتكتيك، ونحن مطالبون بالالتزام بما يطلبه منا داخل الملعب. نعرف أهمية المباراة، وهدفنا تقديم أفضل مستوى ممكن، والمحافظة على تركيزنا حتى النهاية، من أجل التأهل إلى النهائي».