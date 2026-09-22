سبيس إكس إيه آي تطلق نموذجها الجديد جروك 4.7

أطلقت شركة سبيس إكس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جروك 4.7 في خطوة تعزز حضورها في سوق النماذج الموجهة إلى البرمجة، وتنفيذ المهام المهنية المعقدة، مع تركيز خاص على قدرة النموذج على العمل لفترات أطول بصورة مستقلة، واستخدام الأدوات، ومراجعة ما ينجزه قبل تقديم النتيجة النهائية.

ووصفت الشركة جروك 4.7 بأنه أقوى نماذجها حتى الآن في البرمجة والأعمال المعرفية، مؤكدة أنه أصبح أكثر قدرة على الاستمرار في تنفيذ المهام الصعبة، والتحقق من عمله، والتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات داخل المحادثة الواحدة.

واعتمدت الشركة في نموذجها على نموذج أساسي جديد، وأكبر حجماً من المستخدم في الإصدار السابق، إلا أن الشركة لم تكشف عن عدد المتغيرات، أو التفاصيل الكاملة لمعمارية النموذج الجديد.