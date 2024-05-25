الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه

فاز فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليفوز الأهلي المصري باللقب بمجموع المباراتين 1-0.

ويدين الأهلي في فوزه بالمباراة للمدافع وكابتن الفريق رامي ربيعه الذي نجح في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 4 من زمن المباراة، وليواصل الأهلي سيطرته على اللقب الإفريقي في أخر سنوات وصل فيها إلى النهائي في خمس مرات متتالية

وحقق فريق الأهلي رقما قياسيا بعدما رفض الخسارة في 22 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق 15 فوزاً و7 تعادلات، وأكد الفريق مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة كما سيصعد الترجي أيضا وصيف القارة إضافة إلى الوداد المغربي.