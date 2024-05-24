موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي المصري مباراة صعبة ومن العيار الثقيل أمام الترجي التونسي وهو قريب من تحقيق اللقب الـ 12 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، غدا السبت في استاد القاهرة الدولي، بعد أن تعادلا الفريقان سلبا في رادس ذهابا.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن اللقب الثاني عشر، بعدما بلغ النهائي للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي)، طامحا إلى تتويج رابع خلال هذه المدة يبحث الترجي التونسي عن اللقب الخامس في تاريخه، كما يبحث الترجي عن إيقاف هيمنة الأهلي المصري والعودة الى بلاده باللقب الخامس.

ومن الأرقام الخاصة بالمباراة أن هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوج الأهلي باللقب في 2012 بينما انتزعه الترجي في 2018.

وتقام المباراة بنظام البطولة القديم الخاص بالأهداف حيث أن الترجي يكفيه التعادل بأي نتيجة إيجابية لحسم اللقب بينما لا يوجد طريق أمام الأهلي سوى الفوز بأي نتيجة، وحافظ كلا الفريقين على نظافة شباكه في 9 مرات متتالية، وهو ما يعني قوة دافع الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والترجي بتوقيت الإمارات

تقام المباراة التي تجمع الأهلي والترجي التونسي يوم غداً السبت الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت مصر والسعودية وذلك في استاد القاهرة الدولي الذي من المتوقع أن يمتلأ عن أخره كما شاهدناه الأسبوع الماضي أثناء تتويج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان