الزمالك في المركز الـ 13 في الدوري المصري

سيطر التعادل على مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر (1-1) ، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 34 عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري، الذي تلقى تمريرة عرضية متقنة من عمر جابر من جهة اليمين لداخل منطقة جزاء فيوتشر تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس محمود حمدي لداخل الزاوية اليمنى للشباك.

وأدرك فيوتشر التعادل مع الدقيقة 41 عن طريق محمد صادق، بعد جملة هجومية منظمة بدأها محمود شعبان بإرسال تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها أحمد عاطف برأسية قوية وتصدى لها عمر جابر ولكن تابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع بينما رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الـ 13.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة بفارق 12 نقطة، عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة.