مانشستر يونايتد يشهد موسماً كارثياً في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السلبية هذا الموسم عقب خسارته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي ليتوقّف رصيده عند 54 نقطة وانتهت جميع حظوظه بالتأهّل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل بعدما تكبّد الخسارة الرابعة عشرة هذا الموسم.

ولم يفز فريق الهولندي إريك تن هاغ سوى في مباراة واحدةٍ ضمن آخر ثماني مباريات في الدوري، ما يضع مستقبله في خطرٍ حقيقيّ.

وتكبّد "الشياطين الحمر" خسارتهم التاسعة على ملعبهم هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أكبر عدد من الخسارات للفريق في تاريخه في "أولد ترافورد" خلال موسمٍ واحد، وهو رقمٌ سبق أن سُجّل في خمسة مواسم سابقة آخرها 1973-1974، كما خسر 14 مباراة خلال الموسم وهو رقم لم يحدث في تاريخ النادي.

كما خسر يونايتد لأول مرة منذ موسم 2006/07، أمام ارسنال ذهاباً واياباً في البريميرليغ.

وعلق مدرب مانشستر يونايتد الهولندي تن هاغ، على المباراة قائلا: "لعبنا أمام أرسنال، أحد أفضل الفرق في الدوري إلى جانب سيتي ويقاتلون على اللقب ونحن كنا معهم على نفس المستوى، على الرغم من أننا بدأنا المباراة بغياب 7 لاعبين أساسيين، كنا حاضرين".

وبدأ تن هاغ المباراة بغياب البرتغالي برونو فيرنانديش أحد أبرز لاعبيه بداعي الإصابة، فيما لعب العاجي أماد ديالو أساسياً للمرة الأولى في الدوري منذ أيار/مايو 2021 في ظل غيابه عن العديد من المباريات بداعي إصابات.