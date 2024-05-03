السماح لمنتخبات "يورو 2024" بضم 26 لاعبا

سيكون بإمكان كل من المنتخبات الـ24 في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، خوض النهائيات بتشكيلة تصل الى 26 لاعباً عوضاً عن 23، وذلك وفق ما علمت وكالة (فرانس برس) من مصدر مقرب من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة. وسيتم السماح لجميع أعضاء المنتخب بالتواجد على لائحة المباريات، خلافاً لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021 حين سُمِح بـ26 لاعباً لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون على المدرجات.

وجاء السماح بـ26 لاعباً في كأس أوروبا الماضية بسبب جائحة كوفيد والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس.

كما سمح الدولي للعبة (فيفا) في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين. ويبقى أن نرى ما إذا كان جميع مدربي المنتخبات سيختارون الحد الأقصى المسموح به لعدد اللاعبين.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان مؤخراً لوكالة فرانس برس "تشير الإحصاءات الى أنه في المتوسط، في بطولة كبرى، أربعة لاعبين في الفريق لا يلعبون على الإطلاق، وهناك لاعبان أو ثلاثة يلعبون لمدة 10 دقائق كحد أقصى". وتابع "ضم 26 لاعباً فقط لأن ذلك مسموح لا يهمني". ويجب تقديم قوائم الفرق النهائية الى الاتحاد الأوروبي بحلول 7 يونيو، أي قبل سبعة أيام من بداية البطولة القارية.