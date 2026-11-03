خيسوس دي ميجيل.. مهاجم تقليدي رحل في الملعب تاركاً خلفه طفلة ولدت العام الماضي

عرفه زملاؤه في الملاعب بلقب "ديمي"، لكن جماهير كرة القدم الإسبانية غير المتابعة عن كثب لم تكن تعرف الكثير عن خيسوس دي ميجيل، حتى صدم نبأ وفاته العالم يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تعرضه لتوقف في القلب إثر اصطدام عنيف خلال إحدى المباريات.

وكان اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً، ورحل تاركاً خلفه طفلة ولدت العام الماضي ووالدتها.

كانت مسيرة دي ميجيل شبيهة بمسيرة غالبية لاعبي كرة القدم، إذ تنقل بين أندية عدة في الدرجات الأدنى بإسبانيا، واجتهد من أجل تحويل شغفه باللعبة إلى مصدر رزق.

ولد دي ميجيل في مدريد عام 1996، وبدأ مسيرته مع الفريق الرديف لنادي ليغانيس عام 2015، قبل أن ينتقل بين أندية مختلفة في العاصمة الإسبانية ومحيطها.

وجاء أفضل مواسمه على صعيد التهديف بعد انضمامه إلى كاستيون عام 2023، حيث سجل 16 هدفا أسهمت بصورة حاسمة في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وبعد موسم عانى خلاله من تراجع معدله التهديفي في الدرجة الثانية، انتقل دي ميجيل في صيف 2025 إلى تينيريفي، أحد أندية جزر الكناري الإسبانية.

وبعد عودته إلى منافسات دوري الدرجة الثالثة، استعاد اللاعب تألقه، وسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات، قبل أن ينهي الموسم برصيد 11 هدفا، ليسهم في صعود الفريق للدرجة الثانية.

كان دي ميجيل، الذي اعتمد على قدمه اليسرى ويبلغ طوله 190 سم، مهاجماً تقليدياً يجيد التعامل مع ألعاب الهواء والالتحامات داخل منطقة الجزاء.

يوم الاثنين، كان دي ميجيل يندفع في منتصف الملعب على أمل اللحاق بتمريرة طويلة أرسلها أحد زملائه، خلال الوقت بدل الضائع من مباراة تينيريفي أمام أندورا، التي انتهت بالتعادل 2 / 2. وفي تلك اللحظة، اصطدم به حارس مرمى أندورا الذي اندفع خارج منطقة جزائه، دون أن يتمكن اللاعب من تفاديه.

وسقط دي ميجيل أرضاً، وانكمش على ركبتيه قبل أن يستلقي على ظهره وذراعاه إلى جانبيه، ليتعرض لتوقف في القلب، ويفارق الحياة صباح اليوم التالي داخل المستشفى.