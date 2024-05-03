فودين أفضل لاعب في انجلترا

اختارت رابطة الصحافيين الرياضيين في إنجلترا لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي ثاني الدوري الممتاز في كرة القدم فيل فودين أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وانضم فودين إلى قائمة الأسماء الشهيرة بينها ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وجورج بيست، وكيني دالغليش التي نالت هذه الجائزة.

وبات فودين ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الماضية يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياش في عام 2021 والنرويجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

وحصل فودين، البالغ من العمر 23 عامًا، على 42% من الأصوات، متفوقًا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في سيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم حوالي 900 عضو.

وسجل فودن 24 هدفا هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الى تحقيق الثنائية المحلية: الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فودين: "إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير".

وأضاف "أنا سعيد جدًا جدًا بالحصول على هذه الجائزة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دون مساعدة زملائي في الفريق".