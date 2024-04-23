بيلينغهام يفوز بجائزة لوريوس

حصد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة لوريوس لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

تفوق صاحب الـ20 عاماً في التصويت على العداء البريطاني جوش كير واللاعبة الكولومبية ليندا كايسيدو ولاعبة التنس الأمريكية كوكو غوف واللاعبة الإسبانية سالما باريويلو، والسباح الصيني تشين هاييانغ هو، بالإضافة لأسماء أخرى.

وواصل النجم الشاب إنجازاته الرائعة على المستويين الفردي والجماعي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب شاب في جائزة الكرة الذهبية (البالون دور).

أما على المستوى الجماعي، فمنذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف 2023، قدم اللاعب الشاب مستوى مذهل، وقاد فريقه للاقتراب من لقب الليغا، ونصف نهائي دوري الأبطال، كما توج معه قبل أشهر قليلة بلقب السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

وتسلم بيلينغهام الجائزة خلال الحفل المقام في قصر ثيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة على المستوى الرياضي، والاجتماعي.