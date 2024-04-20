تغريم النصر السعودي 9.5 مليون يورو

كشف أحمد الشيخي المستشار القانوني لعدد من الأندية واللاعبين ومدربين ووكلاء أعمال في الدوري السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس" عن تغريم نادي النصر السعودي 9.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 ألفاً تتكرر شهرياً خلال الفترة المقبلة، جراء عدم سداد النادي المستحقاقت الخاصة بلاعبه السابق البرازيلي بيتروس خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

وقال الشيخي عبر "إكس": "أكدت مصادر خاصة أن نادي النصر سحب استئنافه من محكمة (CAS) في قضيته ضد اللاعب بيتروس، وبالتالي قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحكيم وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إعلان الحكم"، مضيفاً، أن "قرار الاتحاد الدولي (فيفا) الابتدائي ضد النصر نهائياً وملزماً، بدفع 9.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 تتكرر شهرياً حتى وقت السداد الفعلي".

يذكر أن النصر سبق أن تعاقدت في العام 2018 مع لاعب المحور البرازيلي أراوجو بيتروس القادم من نادي ساوباولو، بعدما تم شراء بطاقة اللاعب، قبل أن يتجه النصر أكتوبر الماضي في التخلي عن خدمات اللاعب.