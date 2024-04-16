محمد النني يترك الأرسنال وهذا هو اللاعب البديل

ينتهي عقد اللاعب الدولي المصري محمد النني مع فريق الأرسنال بنهاية الموسم الحالي، ولم يقوم النادي بالتجديد مع اللاعب الذي أصبح حرا للتوقيع مع أي نادي بعد رحلة كبيرة مع الفريق الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بديل محمد النني في فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية إلى أن نادي أرسنال يخطط إلى التعاقد مع لاعب وسط فريق أستون فيلا، دوجلاس سواريس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في سلم الترتيب العام للدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد 71 نقطة.

وأشارت الشبكة الإنجليزية، إلى أنه من المتوقع أن يغادر محمد النني النادي هذا الصيف، وهو ما يفسح المجال لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، بالتوقيع مع لاعب خط وسط آخر بعد وصول ديكلان رايس العام الماضي.

وكشفت الشبكة عن أرقام اللاعب الدولي البرازيلي دوجلاس لويز الذي شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وغاب محمد النني عن معظم مباريات الموسم الحالي والماضي أيضا بسبب الإصابات المتكررة والتي أثرت بشكل كبير على مشواره مع الفريق وفرضت واقعا على عدم التجديد معه بعد رحلة كبيرة قضاها مع الفريق الإنجليزي.