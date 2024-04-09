تأهل إلى نهائي السوبر السعودي في أبوظبي.. الهلال يقهر النصر بسهولة ويطرد رونالدو (فيديو)
تأهل الهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي عقب تغلبه بسهولة على النصر بهدفين مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليلتقي مع الاتحاد في النهائي.
شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، مع أفضلية من جانب الهلال من ناحية الاستحواذ على وسط الملعب، بينما غابت الدقة من اللاعبين في إنهاء الهجمات، وكانت أبرز هجمة إحراز أوتافيو هدفاً في الوقت بدل الضائع، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو.
وفي الشوط الثاني وصل الهلال سيطرته على مجريات اللعب، وأحرز سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 62 عقب تلقيه تمريرة رائعة من سافيتش، وأنهى الدوسري الهجمة بتسديدة قوية في مرمى الحارس ديفيد أوسبينا.
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
تمريرة من سافيتش.. وهدف هلالي من سالم ⚽🔥
الهلال 1 × 0 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/dlG2zRcPD8
وكاد البرازيلي مالكوم يضاعف النتيجة في الدقيقة 66 من تسديدة صاروخية، ولكن الكرة ارتدت من القائم، قبل أن يحرز مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما لعب ميشيل كرة عرضية وقابلها النجم البرازيلي برأسه رائعة في المرمى.، بينما حصل كريستيانو رونالدو على بطاقة حمراء وأحرز ساديو ماني الهدف الأول للنصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز "الزعيم" وتأهله إلى النهائي.
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
هدف هلالي آخر.. مالكوم يضع بصمته ⚽🔥
الهلال 2 × 0 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/Q00h8FMiFw
الحكم يطرد رونالدو بالبطاقة الحمراء🟥#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/9Mxeif474G— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
ساديو ماني يقلص الفارق للنصر ⚽
الهلال 2 × 1 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/HGeFLARxE4
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