الاتحاد يتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي عقب فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

ولم يجد "النمور" صعوبة في تجاوز "فرسان مكة" بعدما بدأ الفريق اللقاء بطريقة مثالية عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي أحرز أسرع هدف في تاريخ المسابقة بعد مرور 56 ثانية فقط، ليتقدم "الإتي" بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 42 أضاف النجم المغربي عبدالرزاق حمد لله الهدف الثاني ليعزز من تفوق الاتحاد.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريقين قبل أن ترتفع الإثارة في الدقيقة الأخيرة بحصول الوحدة على ركلة جزاء، ولكن أهدرها فيصل فجر بعدما سدد الكرة فوق العارضة، ثم أحرز حسين العيسى الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز "النمور" وتأهله إلى النهائي.