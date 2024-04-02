تعرف إلى شروط تشافي للبقاء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن الشروط التي وضعها تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لنادي برشلونة الإسباني، للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد أن اتخذ هيرنانديز يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج، وأن هناك محاولات جادة من إدارة النادي "الكاتالوني" للإبقاء على خدماته.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الشروط التي قدمها تشافي للتراجع عن قراره، والبقاء مع برشلونة، أبرزها تقديم ضمانات بالقدرة على إجراء تعاقدات على أعلى مستوى.

وأوضحت الصحيفة، أن غياب الضمانات من إدارة النادي بعدم وجود المال للتعاقدات وصنع فريق عظيم، فأن تشافي لن يتراجع عن قراره بالابتعاد بغض النظر عن كيفية انتهاء الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يريد بناء فريق تنافسي، بعدما وضع برناردو سليفا، وجوشوا كيميتش، أو مارتن زوبيميتدي لاعب ريال سوسيداد كأولوية في الميركاتو الصيفي المقبل.