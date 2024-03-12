العين يقصي النصر وكريستيانو رونالدو ويتأهل الى نصف النهائي

عاد العين الإماراتي من الرياض ببطاقة تأهله الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم لأول مرة منذ 2016، وذلك بفوزه على النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز المضيف 4-3 الإثنين في إياب ثمن النهائي.

وبما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح العين 1-0، احتكم الفريقان الى التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم النصر 3-2 في لقاء تخلف خلاله بهدفين نظيفين سجلهما المغربي سفيان رحيمي الذي كان أيضاً صاحب هدف الفوز في الفصل الأول من هذه المواجهة.

وبدا الفريق الإماراتي في طريقه لحسم التأهل حين عادل في نهاية الشوط الإضافي الأول عبر البديل سلطان الشامي، لكن رونالدو انتزع ركلة جزاء قبل دقيقتين على نهاية الوقت ونفذها بنفسه، فارضاً ركلات الترجيح التي أخفق فيها فريقه تماماً بعدما أهدر كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو.

واستعاد الفريق الإماراتي هيبته القارية التي فقدها نتيجة فشله في تخطي دور المجموعات خلال النسخ الثلاث الماضية. وخاض النصر ومدربه البرتغالي لويس كاسترو اللقاء بغياب أكثر من لاعب، على رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة قوية وسيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري.

كما غاب الحارس نواف العقيدي الذي تم إيقافه بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فيما عاد أوتافيو والحارس النجار بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

ودخل فريق كاسترو اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد خسارته في الدوري أمام الرائد 1-3، ما جعله متخلفاً بفارق 12 نقطة عن الهلال، وبالتالي يبقى أمله الوحيد لإنقاذ الموسم احراز مسابقة الكأس التي وصل فيها الى نصف النهائي.